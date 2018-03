Nas Redes Vídeo: Vai ao Prós e Contras e goza ‘à grande’ com tema do debate Por

Um humorista foi convidado para participar no mais recente debate ‘Prós e Contras’, da RTP, onde se falava sobre a nova lei que autoriza animais a frequentarem restaurantes. Guilherme Duarte (conhecido nas redes sociais por gerir a página ‘Por Falar Noutra Coisa’) brincou com o assunto, no programa de Fátima Campos Ferreira, e até disse que ter gatos em restaurantes irá ajudar a… “matar baratas”. Veja o vídeo.

“Cinco cães já valem uma criança mais ou menos. Depende, se os cães forem muito fofinhos bastam dois”, explicou, gerando algumas gargalhadas.

Num resumo partilhado pelo próprio nas redes sociais, onde mostra a sua participação no debate da RTP, Guilherme Duarte salienta que “morrem mais pessoas engasgadas com cachorros quentes do que mortas por cães. Essa é a verdade”.

“Não sei se se pode comparar assim”, destacou Fátima Campos Ferreira.

“Convidam um palerma para debates sérios e dá nisto”, disse o humorista aos seus seguidores, nesta terça-feira, falando sobre a prestação no programa da televisão pública.

Sobre a questão de que se pode estar a ‘humanizar os animais’, Guilherme Duarte explica que “estão a colocar pensamentos humanos” nos animais.

“Olha um frango… não posso comer o frango. Isso é o que vai pensar uma pessoa. O animal não.”

O humorista disse ainda que “os gatos nos restaurantes matam as baratas”.

Aí, a plateia reagiu numa longa gargalhada.

Veja o vídeo:

