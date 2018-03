Desporto Vídeo: Usain Bolt já marca ao serviço do Dortmund Por

Usain Bolt tem vindo a treinar com a equipa do Borussia Dortmund e já mostra serviço pela equipa alemã. O mediático velocista, recordista de medalhas olímpicas em provas de atletismo de pista, mostra as suas capacidades para o futebol. Veja o vídeo.

De cabeça, Bolt balançou as redes e fez, assim, o seu primeiro golo ao serviço do clube ‘amarelo’.

O jamaicano já sabe até que será ‘convocado’ para um duelo solidário, onde jogará pela Unicef.

O embate realiza-se no estádio de Old Trafford, em Manchester, no dia 10 de junho.

Para já, nos treinos, Bolt já mostra capacidades.

Veja o vídeo:

Veja momentos do treino:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar