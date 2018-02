Nas Redes Vídeo: Ukra ‘entra’ na Casa dos Segredos 7 Por

Conhecido pela sua irreverência dentro de campo, Ukra voltou a mostrar que sabe brilhar sem a bola nos pés. O extremo português partilhou um vídeo caricato a simular a entrada na Casa dos Segredos 7. Veja.

A presença de Ukra nas redes é conhecida desde os tempos do Rio Ave, quando o extremo satirizava situações com colegas de equipa, staff e até com a namorada.

Desta vez, o extremo do CSKA Sofia voltou a dar que falar com um vídeo onde surge a entrar na Casa dos Segredos 7.

A nova edição do reality show começou neste domingo, mas Ukra esperou até hoje para revelar o seu segredo. “Para quem não viu a minha entrada no Secret Story 7 TVI, pode ver aqui”, escreveu o jogador português.

O melhor é ver.

