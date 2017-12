Nas Redes Vídeo: Turista chinês mata urso com arma de fogo Por

Um turista chinês matou um urso negro em extinção, na Birmânia, com recurso a uma metralhadora. O vídeo pode ferir susceptibilidades dos leitores mais sensíveis.

De acordo com o jornal The Sun, o homem, que ainda não foi identificado, terá recebido permissão e uma arma do governo do seu país para realizar o crime.

O vídeo provocou ondas de indignação quando foi publicado, sendo que mostra, nitidamente, o homem a gritar para o animal enjaulado antes de disparar sobre a cabeça.

Já mais desfocadas, as imagens retratam ainda o autor do crime a desmembrar o animal e a retirar-lhe a pele.

Criados na China e no Vietnam, acredita-se que os ursos negros asiáticos têm propriedades médicas na pele. As patas, os dentes e a vesícula biliar são outras partes do corpo procuradas na Ásia.

Veja o vídeo. Alertamos para o facto de poder ferir susceptibilidades dos leitores mais sensíveis.

