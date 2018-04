Desporto Vídeo: Treinador do Deportivo enfrenta adeptos descontentes Por

A vida do Deportivo da Corunha não está fácil, com a manutenção a fugir cada vez mais. No final do empate desta sexta-feira, frente ao Leganés, Clarence Seedorf enfrentou os adeptos descontentes, defendendo os jogadores e pedindo apoio. Veja o vídeo.

Após o empate sem golos frente ao Leganés, o Deportivo da Corunha está numa posição delicada da tabela, a seis pontos do lugar que garante a manutenção mas com mais um encontro, numa altura em que faltam quatro jornadas para o final.

Depois do encontro, face à contestação dos adeptos já no exterior do estádio, o treinador, Seedorf, enfrentou o descontentamento dos adeptos, que lhe perguntavam onde estavam os jogadores, se estariam no Instagram.

“Não vou aceitar que ofendam os jogadores”, referiu Seedorf, garantindo que os jogadores “correm” e que o “futebol joga-se com bola”.

Antes de abandonar o local, pediu aos adeptos para apoiarem a equipa até ao final do campeonato.

Veja o vídeo.





1 PARTILHAS Partilhar Tweetar