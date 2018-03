Local Vídeo: Tornado forma-se no mar ao largo da praia de Esposende Por

Um fenómeno meteorológico semelhante a um tornado formou-se este sábado no mar, ao largo da praia de Esposende, no distrito de Braga.

As condições meteorológicas gravosas manifestaram-se, na tarde deste sábado, sob forma de um tornado formado no mar, ao largo da praia de Esposende.

Os bombeiros locais, em declarações à TVI, confirmaram a formação do fenómeno e garantiram não terem sido registadas ocorrências até ao momento.

“Está bastante vento, muita chuva, mas não fomos contactados para nada relacionado com isso”, assegurou fonte dos bombeiros de Esposende.

Este é um dos fenómenos mais frequentes com estas condições do estado do tempo.

Veja as imagens divulgadas nas redes.

