Vídeo: Tornado atinge Esposende e faz um ferido

Um pequeno tornado atingiu Esposende, na manhã desta quarta-feira, provocando um ferido. O fenómeno formou-se no mar e entrou em terra, espalhando destruição na freguesia de Belinho. Veja o vídeo, com a reportagem do diário O Minho.

Um ferido ficou ferido, segundo os Bombeiros Voluntários de Esposende, vítima de um tornado que deixou telhados, estufas e muros destruídos, árvores derrubadas e um poste de média tensão partido.

Um homem de 49 anos que se encontrava no interior de uma estufa sofreu ferimentos ligeiros, de acordo com os Bombeiros Voluntários de Esposende. Teve de ser transportado ao hospital de Barcelos.

O fenómeno formou-se no mar e avançou para terra. A freguesia de Belinho foi a mais afetada.

No passado sábado, registou-se outro tornado também em Esposende, no mar, sem provocar estragos, sendo que as autoridades alertaram para a possibilidade de novas ocorrências.

Veja o vídeo:

