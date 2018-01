Vídeo: Tondela no Dragão sem esperar pelos “deuses do futebol”

O treinador do Tondela diz esperar um duelo “extremamente difícil”, esta sexta-feira, na visita ao Estádio do Dragão, , mas assume ambição de conquistar pontos frente ao FC Porto. Veja o vídeo.

“Vamos ser empurrados, é normal, pela qualidade do FC Porto. Vai ser extremamente difícil, mas acreditamos que é possível trazer pontos. E nós precisamos tanto de pontos estando em último, como no ano passado, como estando em 10.º, com 22”, disse o treinador da equipa beirã, em conferência de imprensa.

O técnico disse ainda que a sua equipa não vai ficar à espera que “os deuses do futebol” ajudem.

Numa análise ao adversário, Pepa espera um o FC Porto “de muita vertigem, muito ofensivo, que procura constantemente a profundidade”.

“É normal ter de procurar outros caminhos e outra forma de encontrar o caminho da baliza e as finalizações”.

Veja o vídeo:

