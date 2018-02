Vídeo: Teto de centro comercial brasileiro desaba e instala o caos

O desabamento de uma parte do teto de um centro comercial no estado litoral de São Paulo, no Brasil, provocou este sábado o pânico entre os vários funcionários e clientes do estabelecimento. Veja o vídeo.

As chuvas torrenciais que se sentiam naquela região terão começado a manifestar problemas no edifício, com águas a cair dos lustres e de outras instalações elétricas.

A força das águas acabou por provocar o desabamento de várias zonas do teto do centro comercial, instalando o pânico entre os presentes – muitos deles turistas que celebravam o Carnaval naquela região.

Apesar do estrondo e caos instalado, não há registos graves a assinalar.

De acordo com testemunhos dos presentes à imprensa local, o pânico levou várias pessoas ao desespero, a correrem para zonas seguras e a empurrarem-se uns aos outros.

O centro comercial foi evacuado, sendo que todas as pessoas foram retiradas o mais rapidamente possível, aguardando, à chuva, no parque de estacionamento do centro comercial.

Veja o vídeo.

