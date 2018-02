Insólito Vídeo: Tentaram um assalto, mas acabaram piada nas redes sociais Por

Dois homens tentaram assaltar um estabelecimento, na China. Até aqui, nada de novo. O insólito acontece quando um deles agride involuntariamente o outro, deixando-o inconsciente. Veja o vídeo.

A haver prémio para a pior dupla de assaltantes de que há memória, estaria entregue no momento em que este vídeo foi divulgado.

Duas pessoas, aparentemente dois homens, vestidos como se efetivamente se tratassem de dois ladrões, tentaram derrubar uma porta de vidro de um estabelecimento, na China.

Se o primeiro consegue, pelo menos, acertar no alvo, o segundo atira o tijolo na direção do companheiro, deixando-o inconsciente. Depois do infortúnio, foi obrigado a removê-lo do plano da câmara de vigilância, mas o mal já estava feito.

A polícia de Shangai teve acesso às imagens e divulgou-as na Internet.

“Se os ladrões estão neste nível, a polícia não terá de fazer horas extras”, escreveram na legenda.

O vídeo propagou-se rapidamente nas redes sociais, sendo que a dupla acabou por ser catalogada dos “piores ladrões do mundo”.

Veja.

