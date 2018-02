Desporto Vídeo: Telemóvel com hino do FC Porto toca e Sérgio não aguenta o riso Por

A conferência de imprensa de Sérgio Conceição, após o encontro com o Rio Ave, ficou marcada por um momento caricato: o telemóvel de um jornalista começou a tocar e… o técnico não aguentou o riso, por culpa do toque. Afinal de contas, era o hino do FC Porto. Veja o vídeo.

Na conferência de imprensa de análise do encontro da 23.ª jornada da Liga, neste domingo, Sérgio Conceição já estaria bem disposto. Afinal de contas, os dragões acabavam de golear o Rio Ave, reerguendo-se do 5-0 diante do Liverpool.

Acontece que o telemóvel de um jornalista começou a tocar. E o toque escolhido pelo repórter era… o hino do FC Porto.

Sérgio começou por elogiar “o bom gosto”, entre risos contidos. Mas o riso segue em crescendo, até se transformar em gargalhada incontrolável.

Um momento hilariante, que pode ver neste vídeo:

84 PARTILHAS Partilhar Tweetar