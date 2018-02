Vídeo: A Super Lua Azul de Sangue

Portugal estava no canto errado do globo para poder assistir em direto à Super Lua Azul de Sangue. Valha-nos a NASA, a agência espacial dos EUA, que registou imagens do fenómeno em várias partes do mundo.

A Super Lua Azul de Sangue é um fenómeno raro que resulta de três eventos distintos na mesma noite, combinando uma Superlua (a Lua parece maior por estar mais próxima da Terra), uma Lua Azul (a segunda Lua cheia no mesmo mês) e uma Lua de Sangue (a coroa vermelha durante o eclipse lunar).

A última Super Lua Azul de Sangue tinha ocorrido em 1866. A próxima vez será apenas no dia 31 de janeiro de 2037.

No entanto, o fenómeno de ontem só foi visível no Alasca, no Havai e na região oeste dos EUA.

