Vídeo: “Sporting em quarto porque atrás do Benfica está a PJ”, diz Inácio

Augusto Inácio brincou com o caso ‘E-toupeira’ e assumiu que este tem impacto direto na classificação do campeonato. O antigo dirigente do Sporting assumiu, de resto, que o clube de Alvalade não está em terceiro lugar, mas em quarto. “Atrás do Benfica está a polícia”, disse Augusto Inácio. Veja o vídeo.