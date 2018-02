Desporto Vídeo: Sousa Martins obrigado a acabar Prolongamento Por

O moderador do Prolongamento foi obrigado a acabar com o programa alguns minutos antes do previsto, em virtude de uma dura discussão entre o benfiquista Pedro Guerra e o portista Manuel Serrão. Perante a incapacidade de acalmar os ânimos, Sousa Martins não teve alternativa: desistiu de tentar dar a palavra a José Pina, representante do Sporting que tinha sido instado a fazer uma antevisão do próximo FC Porto-Sporting. Veja o vídeo.

A discussão atingiu o ponto alto já perto do final do programa, quando Pedro Guerra decidiu exibir a capa do jornal i, cuja manchete dava conta de um alegado financiamento de Câmaras Municipais ao Porto Canal.

Insultos de um lado, reações do outro, com José Pina à espera para poder intervir. Sousa Martins repetia apelos à calma, apelos que se tornavam surdos, porque Serrão e Guerra gritavam, trocavam insultos tão comuns.

“Falta um minuto para o final do programa, sem elevar a voz. José Pina, o teu prognóstico para o jogo de quarta-feira”, diz Sousa Martins.

Os gritos continuavam, repetiam-se as ideias, até que o moderador se levanta da cadeira. “Quem falar mais alto é que tem razão?”, perguntou. E fez-se silêncio, mas por poucos segundos.

“Ó meus amigos, vocês importam-se de se calar?”, insistiu Sousa Martins.

Perante a recusa, restou a decisão porventura mais sensata.

Veja esse momento, neste vídeo, a partir da 1h36m13s:

45 PARTILHAS Partilhar Tweetar