Luís Marques Mendes adiantou, no seu espaço de comentário no ‘Jornal da Noite’, da SIC, que José Sócrates poderá estar a equacionar concorrer às eleições presidênciais. “Pode ter a vertigem de se apresentar como candidato presidencial”, assumiu o conselheiro de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa.

“Um ato de desespero, de loucura mas pode suceder. Na cabeça dele, isto não é impossível”, adiantou Marques Mendes, neste domingo, salientando que este cenário “pode fazer parte da estratégia de defesa” na ‘Operação Marquês’.

“Pode fazer parte da sua estratégia de defesa no processo judicial que está em curso. E, quanto mais o seu julgamento se atrasar, mais esta hipótese pode ganhar força na sua cabeça.”

Acusado de 31 crimes no âmbito da ‘Operação Marquês’, José Sócrates poderá estar a pensar nessa possibilidade que, se se confirmar, avisa Marques Mendes, poderá criar divisões dentro do PS.

“Sócrates já teve essa tentação no passado e pode ter essa tentação no futuro”, revelou no habitual espaço de comentário na SIC.