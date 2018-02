EUA Vídeo: Sobrevivente do tiroteio na Florida faz apelo arrebatador Por

Emma Gonzalez é uma das sobreviventes do tiroteio da semana passada, numa escola da Florida. Num discurso arrebatador, a jovem criticou Trump e os políticos norte-americanos pelo dinheiro que recebem da NRA, a associação nacional de armas. Veja o vídeo.

Emma Gonzalez é, por estes dias, o mais recente rosto na luta pela livre circulação de armas nos Estados Unidos.

Após mais um tiroteio que manchou o país, na semana passada, na escola Marjory Stoneman Douglas, na Florida, onde morreram 17 pessoas, várias foram as vozes que se uniram no combate a um problema que tem escurecido os Estados Unidos.

A sobrevivente de um novo ‘massacre’, Emma Gonzalez, de 19 anos, foi a cara de um protesto que aconteceu em frente ao tribunal de Fort Lauderlade, este sábado, e que juntou centenas de pessoas, entre estudantes, professores e apoiantes.

“Eles dizem que nenhuma lei poderia evitar as centenas de tragédias sem sentido que já aconteceram, nós dizemos que é uma treta”.

“Eles (políticos) dizem que leis mais rígidas de controlo de armas não vão diminuir a violência com armas, nós dizemos que isso é uma treta. Eles dizem que uma pessoa boa com uma arma para uma pessoa má com uma arma, nós dizemos que é uma treta. Eles dizem que as armas são apenas ferramentas como as facas e que são tão perigosas como os carros, nós dizemos que é uma treta”, diz Emma, visivelmente emocionada.

A jovem recusa-se a ser “mais uma estatística de um tiroteio em massa nos Estados Unidos”, sublinhando que quer fazer desta tragédia “o último tiroteio em massa” do país.

Emocionada, Emma teceu duras críticas ao presidente Donald Trump e aos demais políticos norte-americanos financiados pela associação nacional de armas, a NRA.

“Se o presidente quiser vir ter comigo e dizer-me que foi uma terrível tragédia e como nunca deveria ter acontecido, e continuar a dizer que nada vai ser feito acerca disto, eu vou perguntar-lhe quanto dinheiro recebeu da NRA”, e respondeu, “30 milhões de dólares (cerca de 24 milhões de euros)”, rematou.

Veja o vídeo que está a comover as redes sociais.

