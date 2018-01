Nas Notícias Vídeo: Site ‘assalta’ computadores dos internautas em nova forma de cibercrime Por

O site do Dinheiro Vivo tinha um código que ‘assaltava’ os computadores dos leitores, roubando a energia necessária ao ‘fabrico’ de uma criptomoeda. O jornal explicou ter sido alvo de um ciberataque.

O ‘script’ malicioso estava escondido no código de uma aplicação sobre o PSI-20, que estava no topo da página até ter sido retirado, depois de um artigo na Sábado.

Em vídeo, um utilizador do Reddit mostrou este código em funcionamento, apropriando-se de 100 por cento de cada um dos oito núcleos do processador. Veja o vídeo mais abaixo.

Ao abrirem o site do Dinheiro Vivo, os leitores ficavam com o computador excessivamente lento. Isto porque a energia do processador estava a ser roubada, literalmente.

Os processadores dos leitores do jornal estavam, na verdade, a alimentar a ‘mineração’ de moneros, uma criptomoeda que tem sido associada ao cibercrime.

Um crime que estava a compensar: é que cada monero vale quase 400 euros.

As transações em criptoedas exigem um avultado suporte energético (devido à complexidade dos cálculos), o que está na base de um novo tipo de crime informático, a ‘mineração’.

As vítimas (ou ‘mineiros’, na gíria informática) nem se apercebem do que está a acontecer, apenas ficam com o computador excessivamente lento. Isto porque os recursos do processador estão a ser roubados para a validação dessas transferências em criptomoedas.

“O Dinheiro Vivo terá sido alvo de pirataria este domingo, num caso semelhante a outros de nível internacional em que os hackers terão utilizado a capacidade de cálculo dos computadores para lucrarem em criptomoedas”, informou o jornal, em comunicado.

“O Dinheiro Vivo refuta este tipo de pirataria informática e garante aos leitores que não está em causa qualquer risco para os utilizadores. Mais: por precaução foi desactivada essa zona do site, estando portanto o tema já devidamente debelado. A investigação ao caso prossegue”.

