Mundo Vídeo: Sismo de 7,5 na escala de Richter no México

Um sismo de 7,5 de intensidade na escala de Richter abalou o México, nesta sexta-feira. O Centro de Pesquisa Geológica dos EUA confirmou a informação e já existem alguns vídeos que mostram o abalo.

De acordo com as primeiras informações, o epicentro do sismo aconteceu a 43 quilómetros de profundidade perto da costa sul do estado de Oaxaca.

Nesta altura não existem ainda registo de vítimas, nem alertas para risco de tsunami.

Nas redes sociais já circulam alguns vídeos, dando conta de que se trata do abalo sentido no México, nesta sexta-feira.

Veja:

