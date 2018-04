Insólito Vídeo: Silo implodido para cima da biblioteca Por

O saber não ocupa lugar, mas um silo de 53 metros de altura sim. A implosão da estrutura em Vordingborg, na Dinamarca, foi tão ‘controlada’ que acabou por cair em cima da biblioteca que se encontrava ao lado.

De acordo com a imprensa local, a demolição foi preparada durante meses. No dia previsto, a localidade parou para ver o monstro de cimento cair para um terreno vazio ao lado.

Só que a vontade do silo foi outra e acabou por cair em cima do centro cultural que se localizava… do outro lado.

Com o impacto, parte de cima da estrutura foi projetada contra o centro cultural, destruindo a biblioteca.





3 PARTILHAS Partilhar Tweetar