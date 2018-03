Nas Notícias Vídeo: Serrão leva armadilha para toupeiras ao Prolongamento Por

Manuel Serrão protagonizou um momento hilariante na última edição do programa ‘Prolongamento’ ao levar um ‘caça toupeiras’ preparado para… “e-mails”. O momento levou ainda a uma exaltação, na qual Serrão chamou “aldrabão” a Pedro Guerra, que não gostou e interrompeu Serrão. Sousa Martins ‘pegou-se’ com Guerra e pediu “urbanidade”. Veja o vídeo.

Numa altura em que o assessor jurídico do Benfica é suspeito no chamado caso ‘E-toupeira’, Manuel Serrão levou um adereço para “ajudar o gabinete de crise do Benfica”.

“Lá vem o número de circo, a palhaçada”, disse Pedro Guerra, comentador benfiquista no programa, enquanto que Manuel Serrão mostrava uma “armadilha para toupeiras”.

“É para castores? É para castores”, questionava Pedro Guerra, enquanto que Serrão, adepto do FC Porto, dizia ao apresentador Sousa Martins que tinha sido “um amigo” a oferecer o objeto.

“Esta já está preparada para e-mails. Se meter aqui um e-mail ou uma informação do ministério da Justiça, a toupeira vem logo e é apanhada”, referiu, enquanto que o comentador sportinguista, José Pina, sorria.

Serrão chegou mesmo a chamar “aldrabão” a Pedro Guerra que pediu “tento na língua” ao companheiro de comentário e avisou que o adepto portista precisava de “tomar alguma coisa”.

“Se é para insultar eu também sei. Ele que vá lá fora tomar um comprimido. Se não bebe chá… Não quero ser ofendido. Nunca chamei aldrabão”, disse, enquanto interrompia o comentário de Serrão.

Sousa Martins, apresentador do programa, exaltou-se e pediu “urbanidade” a Pedro Guerra, que clamava para se defender.

Veja o vídeo:

