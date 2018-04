Desporto Vídeo: Sérgio Conceição pede “bom senso” e critica calendário Por

Sérgio Conceição aproveitou a conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao Belenenses, referente à 28.ª jornada, para criticar a calendarização do futebol português, apelando ao “bom senso”. Veja o vídeo.

No entender do técnico dos dragões, “uma vez é compreensível, outras nem tanto” que a sua equipa entre em campo depois dos “adversários diretos”.

“Houve a pretensão de ter os jogos realizados mais cedo. Vamos jogar o Clássico com o Benfica e 72 horas depois estamos a jogar a meia-final da Taça com o Sporting. Poderia esse jogo com o Benfica ser no sábado? Poderia. Poderíamos jogar na quinta-feira também? Poderíamos. Poderiam o Sporting e o FC Porto jogar na segunda-feira, depois da meia-final da Taça? Poderiam”, afirmou.

“É uma questão de bom senso e que as pessoas metam a mão na consciência. Isto também faz parte do futebol e é decisivo no final da época”, rematou.

Veja as declarações do treinador portista.

