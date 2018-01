Desporto Vídeo: Sérgio Conceição compara Rui Vitória a boneco Por

Sérgio Conceição aproveitou a conferência de imprensa após o jogo com o Vitória de Guimarães para deixar um ataque duro ao treinador do Benfica, comparando Rui Vitória a “um boneco”. Veja o vídeo.

“Eu reajo no momento de acordo com aquilo que penso. Já assumi confrontos, entre aspas, com o meu diretor de comunicação e assumo com o presidente, se for preciso. Sou crescido. Não sou um boneco comandado, como outros, que me fazem lembrar um boneco que o meu filho tem lá em casa e que tem um botão para o modo agressivo e outro para o modo padre”, salientou o treinador dos azuis e brancos, em declarações aos jornalistas.

Questionado por um dos membros da comunicação social presente na sala de imprensa sobre quem era o destinatário do seu comentário, Sérgio Conceição foi claro.

“É para o Rui Vitória, é”, atirou o treinador dos azuis e brancos.

Sérgio Conceição criticava a coerência/incoerência em matéria de opiniões sobre arbitragem e vídeo-árbitro.

Veja o vídeo:

