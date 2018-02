Vídeo: ‘Sensor’ de estacionamento alternativo e original

Com os avanços da tecnologia, raros são os carros novos que não têm sensores de estacionamento – uma ferramenta útil para quem procura estacionar com segurança e provocar estragos. Porém, nem todos têm a possibilidade de ter carros com essa tecnologia. Por isso é que na China já existe uma alternativa original ao sensor de estacionamento. Veja o vídeo.