Vídeo: Sátira do Gato Fedorento ao Sporting invade as redes

A atual crise vivida no Sporting, no seguimento das suspensões de Bruno de Carvalho, reavivou uma sátira do ‘Gato Fedorento’ ao clube, na altura dirigido por Paulo Bento, conhecido pelos castigos impostos aos atletas. Veja o vídeo.

A postura de Bruno de Carvalho, que levou à suspensão de 19 jogadores por se mostrarem insatisfeitos com as suas declarações, trouxe para a atualidade um antigo vídeo, protagonizado pelo grupo ‘Gato Fedorento’.

Nas quatro temporadas em que Paulo Bento esteve à frente do ‘leão’, entre 2000 e 2004, o técnico português ficou conhecido por castigos rigorosos impostos aos jogadores. Num desses episódios, o grupo de humoristas brinca com o então momento do clube, com Ricardo Araújo Pereira a escalar o onze inicial perante um interminável rol de… castigados.

Nesse contexto, dada a atual situação vivida no Sporting, a sátira do ‘Gato Fedorento’ tem sido partilhada vezes sem conta nas redes sociais.

“Mais atual era impossível”, escrevem.

Veja o vídeo.

