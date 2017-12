Cultura Vídeo: Sara Carbonero rendida ao Fado Por

Sara Carbonero está rendida ao Fado e disso mesmo deu conta aos seus seguidores nas redes sociais, num registo gravado em Aveiro e partilhado nesta quarta-feira. Veja o vídeo.

A respeito do lançamento de um trabalho relacionado com jóias, a mulher de Iker Casillas mostrou, entre outras coisas, as águas de Aveiro com os emblemáticos moliceiros enquanto se ouve “Fado Boémio e Vadio” na voz de Piedade Fernandes.

A espanhola comentou até na legenda que “ao contrário do que muita gente pensa, nem sempre o Fado é triste”.

Veja o vídeo:

4 PARTILHAS Partilhar Tweetar

Receba esta e outras notícias virais no seu e-mail todos os dias!