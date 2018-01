Nas Notícias Vídeo: “Santana é um Sócrates menos esperto”, diz Ricardo Araújo Pereira Por

Ricardo Araújo Pereira, e restantes comentadores do programa Governo Sombra, não pouparam críticas (em jeito humorado) a Santana Lopes, que concorre contra Rui Rio à liderança do PSD. O membro dos Gato Fedorento chega mesmo a comparar Santana Lopes a José Sócrates e a dizer que Santana é “menos esperto”. Veja o vídeo.

“O Santana Lopes é uma espécie de Sócrates um pouco menos esperto”, referiu Ricardo Araújo Pereira, no Governo Sombra, da TVI e TSF, dizendo que com esta comparação “é possível” ter ofendido Sócrates.

Ricardo Araújo Pereira vai ainda ao ponto de salientar o que Rui Rio deveria dizer/recordar a Santana Lopes nesta campanha.

“A única coisa que o Rio tinha a responder era ‘tu fizeste tantas trapalhadas como primeiro-ministro que o povo português pensou ‘bem, que vou fazer? Só se for dar uma maioria absoluta ao Sócrates’. Foi por causa do Santana que o Sócrates teve maioria absoluta.”

Veja o vídeo:

Ainda sobre esta temática, Ricardo Araújo Pereira diz que “debate entre candidatos a presidente do Benfica interessa ao triplo das pessoas” do que o debate entre candidatos à liderança do PSD.

Já João Miguel Tavares também brincou com Santana Lopes e explicou aquele que é para si o maior defeito do antigo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

“Santana Lopes tem problema grave, para mim, que é ser Santana Lopes. E como é extremamente difícil a Santana Lopes deixar de ser Santana Lopes e eu me lembrar, embora eu seja esquecido, mas eu lembro-me muito bem de 2004 e 2005”, revelou João Miguel Tavares.

Santana Lopes e Rui Rio disputam a liderança do PSD, que deixará de estar nas mãos de Pedro Passos Coelho.

