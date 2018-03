Nas Notícias Vídeo: Sandra Felgueiras faz denúncia sobre a RTP com discurso incómodo Por

O ‘Sexta às 9’, da RTP, foi eleito o melhor programa de informação, na gala da Sociedade Portuguesa de Autores, transmitida pela estação pública. A jornalista Sandra Felgueiras, autora do programa, surpreendeu, no discurso da vitória, ao que há três pessoas a recibos verdes, na sua equipa. Veja o vídeo

A cerimónia de entrega do ‘Prémio Autores 2018’ decorreu nesta terça-feira, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém.

Apresentada por Ana Zanatti e Virgílio Castelo, a gala distinguiu autores – da televisão ao teatro, da literatura às artes visuais, entre outras áreas.

O ‘Sexta às 9’, da RTP, foi eleito o melhor programa de informação. O que suscitou um dos momentos altos da noite.

“Juntar boas equipas é um dos segredos para fazer boa televisão”, tinha dito Ana Zanatti, no lançamento dos nomeados. Certamente longe de imaginar que esta seria a deixa perfeita para Sandra Felgueiras, no discurso da vitória.

A jornalista fez um agradecimento a toda a equipa com quem constrói o programa. Destacou “o trabalho hercúleo” que significa fazer jornalismo de investigação.

“Na RTP, aproveito a presença do senhor presidente para o dizer, na minha equipa, uma equipa de jornalismo de investigação ainda existem três pessoas a recibos verdes. É seguramente uma situação que ninguém gostaria de ter”, afirmou, arrancando aplausos na plateia, onde se encontrava Marcelo Rebelo de Sousa.

As palavras suscitaram incómodo, as palmas destacaram a coragem e reconhecimento de Sandra Felgueiras pela precariedade laboral no seio de um programa, afinal de contas, premiado.

“Eu não vim cá fazer um ‘Sexta às 9’ e atirar pedras ao charco e fazer denúncias. Hoje não é sexta-feira e já passou das 21h00. Mas a verdade tem que ser dita. Eu estou no jornalismo pela verdade, doa a quem doer, custe o que custar. Nem que leve 20 nãos, eu acho que, se alguma qualidade tenho na vida é a persistência, e de nunca baixar os olhos nem a guarda, quando é devido dizermos a verdade”, prosseguiu.

“Isto é verdade e eu espero que se corrija, porque não é possível fazer jornalismo de investigação com pessoas que não sabem se amanhã vão ter trabalho”.

“Este prémio é para elas, em particular, para elas que fazem algo de extraordinário, que é contar a verdade todos os dias, doa a quem doer, custe o que custar”, afirmou ainda Sandra Felgueiras, dedicando o prémio a esses três profissionais.

Pode ver esse discurso, o mais aplaudido da noite, neste vídeo, a partir do minuto 56.

47 PARTILHAS Partilhar Tweetar