Mundo Vídeo: Salvamento dramático de homem caído ao mar

Um homem foi salvo da fúria do mar na costa de Redar, em Yorkshire (Inglaterra), graças ao esforço titânico de vários populares que se encontravam no local.

De acordo com as testemunhas, a vítima caiu ao mar quando se encontrava no passeio marítimo.

Várias pessoas saltaram de imediato para a zona da rebentação, procurando ajudar o homem, mas as ondas não davam qualquer trégua.

Até quem foi ajudar se viu em trabalhos para lidar com a força do mar.

Só o esforço conjunto de um grupo conseguiu resgatar da águas o trio que se encontrava na situação mais aflitiva.

Por incrível que pareça, ninguém ficou sequer ferido.

