Vídeo: Salvador Sobral homenageado com Amar pelos Dois em francês

A dupla que representa a França na Eurovisão, que este ano se realiza em Lisboa, despertou a atenção por homenagear o vencedor da edição de 2017, Salvador Sobral, com uma versão do Amar pelos Dois em francês.

Émilie Satt e Jean-Karl Lucas, que formam os Madame Monsieur, vão trazer à Eurovisão o tema Mercy, que foi apenas o terceiro na preferência do júri do Festival da Canção francês, mas ganhou com o voto do público.

A dupla acaba de lançar um álbum, Vudici, e decidiu festejar com um tema bem conhecido por portugueses: Amar pelos Dois, composto por Luísa Sobral e que levou o irmão Salvador ao triunfo da Eurovisão de 2017, realizada em Kiev, na Ucrânia.

“Olá amigos. Estamos felizes porque o nosso álbum sai dentro de apenas dois dias e quando estamos de bom humor gostamos de o compartilhar”, comentaram a vocalista e o produtor.

“Esta música de Salvador Sobral tocou-nos tanto que queríamos fazer uma versão pequena, em francês! Um presente para ele, para todos vocês e um pouco para nós também”, realçou a dupla Madame Monsieur.





