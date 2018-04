Música Vídeo: Salvador e Luísa Sobral juntos em palco para cantar “Amar Pelos Dois” Por

Luísa Sobral estreou-se esta sexta-feira, dia 13, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Salvador, o irmão e vencedor do Festival Eurovisão da Canção, juntou-se à cantora em palco para recordarem o tema que deu o título a Portugal. Veja o vídeo.

O regresso de Salvador Sobral aos palcos em nome próprio ainda não aconteceu, mas a sua aparição para acompanhar a irmã foi considerado como um dos momentos mais emotivos do ‘espetáculo’.

Salvador subiu ao palco para, na companhia da irmã, Luísa Sobral, voltar a interpretar o tema “Amar Pelos Dois”, que há um ano conquistou o mundo, cantado a partir de Kiev, na Ucrânia, e que sagrou o cantor português como vencedor do Festival Eurovisão da Canção.

A plateia do Casino Estoril foi em tudo menor que a que aguarda pelo regresso de Salvador, marcado para daqui a um mês, mas foi premiada com a atuação conjunta dos irmãos que elevaram o nome de Portugal na última edição do concurso.

Veja a atuação, divulgada nas redes por vários presentes.





