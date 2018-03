Desporto Vídeo: Sai em lágrimas de Guimarães devido à morte de Astori Por

Marko Bakic, jogador do Belenenses, saiu em lágrimas do relvado do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, no dia em que recebeu a notícia da amigo Astori, com quem partilhou o balneário da Fiorentina. Veja o vídeo.

Colega do malogrado jogador, que foi encontrado sem vida neste domingo, Bakic partilhou o balneário no clube de Florença com Astori na pré-temporada 2015/16.

Aos 70 minutos de jogo, em Guimarães, Bakic saiu a chorar de campo e foi para o banco dos suplentes, onde não escondeu a dor que lhe invadia a alma.

Veja o vídeo:

