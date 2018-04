Internacional Vídeo: Russas mostram atributos para apresentar o Mundial Por

As quatro apresentadoras do canal russo Match TV destacadas para o Mundial de futebol apresentam-se agora ao público internacional, mostrando atributos numa sessão fotográfica bem sensual para a edição russa de uma conhecida revista masculina.

Natalia Klark, Sofia Tartakova, Maria Makarova e Maria Bass evidenciaram uma tremenda capacidade goleadora perante as câmeras fotográficas, posando em lingerie para a edição russa da Playboy.

A produção durou cerca de oito horas, mas ninguém se queixou.

“É uma grande honra poder aparecer nas páginas de uma revista conhecida em todo o mundo”, explicou Natalia Klark.

Habituada a estar em frente à lente, embora com mais roupa, a apresentadora acrescentou que a produção fotográfica lhe permitiu reparar em detalhes no trabalho que acontece pro detrás da lente.

“Durante as oito horas da sessão apercebi-me que qualquer profissão, incluindo modelo fotográfico, exige muita dedicação”, complementou a bela russa.

“Tudo foi feito com muita classe. Fiquei realmente impressionada com o profissionalismo do fotógrafo e pela forma como nos abordou individualmente”, destacou Sofia Tartakova.

A revista chega às bancas (russas) em junho, o mês em que inicia a fase final do Campeonato do Mundo, em 12 estádios de 11 cidades russas.





