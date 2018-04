Desporto Vídeo: Rúben Neves vence prémio em Inglaterra por culpa deste golo Por

Rúben Neves foi o autor do melhor golo do fim de semana do segundo escalão de futebol inglês, com um livre ‘na gaveta’ que valeu três pontos ao Wolverhampton, frente ao Cardiff. Veja.

A caminhada vitoriosa dos ‘wolves’ no Championship – segundo escalão inglês – em muito se deve à armada lusa que faz parte do plantel.

Liderados por Nuno Espírito Santo, Hélder Costa, Diogo Jota, Ivan Cavaleiro e Rúben Neves são peças importantes na equipa que pode assegurar o título de campeão nas próximas jornadas.

O antigo médio do Porto tem encantado as terras de Sua Majestade com passes e golos fantásticos, sendo que, este fim de semana, foi mesmo o vencedor do ‘golo da jornada’, com um livre irrepreensível.

Recorde-se que o internacional português, de 21 anos, está nomeado para o prémio de melhor jogador da temporada, além de já ter sido escolhido para o onze do ano do Championship.

Veja o golo.





