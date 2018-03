Desporto Vídeo: Rony Lopes marca na vitória do Mónaco… outra vez Por

Rony Lopes continua de pé quente e decisivo. O médio português apontou o primeiro golo da vitória do Mónaco sobre o Lille, nesta sexta-feira, por 2-1, naquele que foi o quinto jogo consecutivo a faturar. Veja o vídeo.

Num duelo que opôs os portugueses João Moutinho e Rony Lopes, do Mónaco, a Edgar Ié, do Lille, a turma comandada por Jardim saiu vitoriosa do encontro da 30.ª jornada do campeonato francês.

Os visitantes até foram os primeiros a marcar, aos 16 minutos, por Mothiba, mas Jardim contou com dois portugueses a bom nível para operar a reviravolta.

Rony Lopes restabeleceu a igualdade em cima do apito para o descanso enquanto, na segunda parte, Moutinho recuperou a bola e, com um excelente passe, isolou Jovetic que fez a bola passar por cima do guardião do Lille.

O Mónaco segura assim o segundo lugar, agora com mais 7 pontos – e um jogo – que o Marselha, que segue em terceiro. O PSG lidera, com mais 14 pontos que os monegascos.

Veja o golo de Rony Lopes.

