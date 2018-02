Desporto Vídeo: Rony Lopes marca na goleada do Mónaco Por

Rony Lopes deu continuidade ao bom momento no campeonato francês ao apontar o terceiro golo de uma goleada do Mónaco, frente ao Dijon, por 4-0. Veja o vídeo.

O Mónaco isolou-se no segundo lugar do campeonato francês – o primeiro deverá ser para o PSG – ao golear o Dijon, em casa, por 4-0.

Rony Lopes continua a dar cartas nos monegascos, tendo apontado o terceiro tento do encontro, o seu quinto no campeonato.

O médio ofensivo português participou em todos os jogados da turma de Leonardo Jardim para o campeonato, tendo marcado, nesta sexta-feira, depois dos tentos de Keita e Fabinho e antes de Glik.

Com este resultado, o Mónaco do português Leonardo Jardim segue na segunda posição, com quatro pontos de vantagem sobre o Marselha e oito sobre o Lyon, ainda que à condição.

Veja o golo.