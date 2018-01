Vídeo: Ronaldo surpreende e treina com a cara inchada

Foco e determinação é comum dizer-se que não faltam a Cristiano Ronaldo, o português que não se deixa abater pelo golpe sofrido no último jogo do Real Madrid, que lhe abriu uma ferida no rosto, obrigando mesmo a levar pontos. Mesmo com a cara inchada, o craque português surpreendeu ao aparecer no treino dos merengues, nesta terça-feira. Veja o vídeo.

As marcas no rosto são bem visíveis mas Ronaldo não para e, mesmo com a mazela, apareceu ao treino.

Nesta terça-feira, o português surpreendeu os jornalistas que acompanham o Real Madrid ao aparecer em Valdebebas, na sessão do campeão europeu.

Ainda que com cuidados, sobretudo para não cabecear a bola, de modo a não afetar a zona da ferida, a verdade é que Ronaldo treinou às ordens de Zidane.

Veja o vídeo:

O momento da lesão de Ronaldo ficou viral porque, enquanto era assistido, CR7 pediu o telemóvel para se ver ao espelho, todo ensanguentado.

