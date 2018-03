Desporto Vídeo: Ronaldo de pé quente no treino do Real Por

Após alvo de críticas pela imprensa espanhola, Cristiano Ronaldo como melhor sabe: com golos. O craque português atravessa um excelente momento, tendo feito mais um golo fantástico no treino do Real. Veja o vídeo.

A falta de golos de Ronaldo nunca preocupou a comitiva ‘blanca’ nem o próprio jogador, que tem respondido aos críticos com golos atrás de golos – soma cinco tentos nas últimas três participações.

O bom momento do capitão da Seleção foi registado no treino do Real Madrid, esta quinta-feira, onde Ronaldo responde com um míssil a um excelente cruzamento.

A força com que a bola é disparada do pé não surpreende, já que se trata de Ronaldo.

O melhor é ver.