Vídeo: Ronaldo não pára e marca nova bicicleta no treino

Cristiano Ronaldo tomou-lhe o gosto. Depois do golo monumental frente à Juventus, na Liga dos Campeões, o craque português repetiu o feito, agora num treino de preparação para o dérbi de Madrid. Veja o vídeo.

Não há duas sem três para o melhor do mundo. Depois de ter sido ‘apanhado’ a treinar o gesto técnico antes do embate frente à Juventus – que culminou no golo que está a correr o mundo – Cristiano Ronaldo voltou a fazer das suas, no treino deste sábado.

Num momento em tudo semelhante ao de terça-feira, o craque português voltou a apontar um verdadeiro ‘golaço’, desta vez no treino, mas que não deixou os companheiros indiferentes.

Veja.

