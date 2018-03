Nas Redes Vídeo: Ronaldo mostra o seu Bugatti a Odell Beckham Por

Não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo exibe o seu Bugatti Chiron, nas redes sociais. Desta vez, coube à estrela da NFL, Odell Beckham Jr., ter o privilégio de se sentar no lugar do passageiro, no superdesportivo de CR7. Veja o vídeo.

O jogador dos New York Giants, equipa do campeonato norte-americano de futebol, teve o privilégio de se sentar a bordo do Bugatti de CR7 e partilhou o momento nas redes sociais.

Num curto vídeo, Odell Beckham Jr. regista o momento e mostra o detalhe da personalização do automóvel, com a inscrição do logótipo de Cristiano Ronaldo.

Trata-se, muito provavelmente, de mais uma manobra de marketing, o que, a confirmar-se, não deixa de ser relevante: quantos milhões ganhará Ronaldo de cada vez que exibe o seu Chiron?

Veja o vídeo:

Já em setembro Ronaldo usara as redes sociais para mostrar o seu novo brinquedo a sair da garagem.

Recorde esse momento:

