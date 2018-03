Desporto Vídeo: Ronaldo é imitado por uma criança num momento contagiante Por

Um vídeo com Ronaldo e uma criança como protagonistas fez furor nas redes sociais, pelo modo como o futebolista português trata o menino, com quem entra de mão dada. A felicidade da criança é contagiante. A reação de CR7 também. Veja as imagens.

No Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid defrontou o Getafe (vitória por 3-1 com ‘bis de CR7), os jogadores entraram em campo de mão dada com algumas crianças.

Mas foi Ronaldo e o seu companheiro que se destacaram. O jogador português não consegue ficar indiferente à alegria do menino. Sorri e ensina-lhe como se faz o aquecimento final. O menor imita-o e as imagens deixaram de ser um detalhe, nesta partida da liga espanhola.

Veja o vídeo:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar