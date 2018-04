Nas Redes Vídeo: Ronaldo envia mensagem ao filho de Matic Por

Não é propriamente um daqueles presentes caríssimos mas, por certo, foi um dos mais simbólicos que Filip Matic, filho do médio do Manchester United, recebeu. Cristiano Ronaldo gravou um vídeo em inglês para mandar um abraço à criança que tem no craque português um ídolo. Veja o vídeo.

É certo que os laços do futebol facilitaram que este vídeo pudesse chegar a Filip Matic, uma entre tantas crianças no mundo que olham com admiração para Cristiano Ronaldo.

E o craque português tornou o dia da criança ainda mais feliz, ao gravar-lhe um vídeo, com dedicatória especial.

Nemanja Matic agradeceu o gesto de Ronaldo nas redes sociais.

E, uma vez mais, Ronaldo fez uma criança feliz.

Veja a mensagem de Ronaldo:

