Vídeo: Ronaldo brinca com criança que lhe diz “és o melhor do mundo e o Messi…”

No túnel de acesso, antes do encontro frente ao Deportivo da Corunha, Cristiano Ronaldo ‘meteu-se’ com as crianças que iam acompanhar os craques na subida ao relvado. Veja o vídeo.

Provavelmente perante a presença do seu ídolo e de muitos dos seus colegas, uma criança dirigiu-se a Cristiano Ronaldo no túnel de acesso ao relvado, antes do apito inicial que opôs o Real Madrid ao Deportivo da Corunha.

“Para mim és o melhor do mundo e o Messi…”, disse a criança.

Uma vez que o jovem não acabou a frase, Ronaldo soltou um “mau”, como uma reprimenda, em tom de brincadeira, surgindo imediatamente uma outra criança a acabar a frase.

“É o pior, é o pior”, disse ela, perante os sorrisos de Ronaldo e dos restantes jogadores do Real Madrid.

Veja o momento.

O Real Madrid viria a vencer o encontro (7-1), com Ronaldo a apontar um bis e a sofrer um golpe que o deixou com o rosto coberto de sangue.