Vídeo: Rita Pereira despida em banhos com as cadelas de estimação

Rita Pereira voltou exibir a sua sensualidade nas redes sociais com vídeos onde surge em banhos, na banheira, acompanhada pelas duas cadelas de estimação. Veja o vídeo.

A atriz publica de forma recorrente imagens com as duas cadelas de estimação, Hyndia e Heyvi, mas desta vez elevou a fasquia com vários vídeos onde surgem, Rita Pereira e as cadelas, a tomar banho.

Um banho relaxante, acompanhado de música de fundo. Foi com este cenário que Rita Pereira brindou os seus seguidores do Instagram, através da ferramenta Instastories.

Nos vídeos, além da sensualidade da atriz, fica evidente a cumplicidade entre esta e os seus animais de estimação.

Veja.

