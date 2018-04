Nacional Vídeo: Rita Pereira com dança sensual em ocasião especial Por

A celebrar o aniversário do seu namorado Guillaume Lalung, com um jantar romântico, Rita Pereira mostrou toda a sua boa disposição e sensualidade ao divulgar um vídeo onde aparece a dançar, de vestido branco, numa ocasião especial. Veja.

O produtor musical francês celebrou esta quinta-feira 35 anos, com a atriz da TVI a dar conta disso mesmo com mensagens de aniversário divertidas nas redes sociais.

A celebração, no entanto, estava reservada para esta sexta-feira, com Rita Pereira a organizar um jantar romântico para o casal.

Através das redes sociais, a atriz sublinhou o amor que os une, com vários registos dos momentos ‘a dois’. Num desses momentos, Rita Pereira surge de vestido branco, com uma dança sensual que fez as delícias dos seus seguidores.

Veja o vídeo.





