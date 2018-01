Rita Pereira continua a deliciar os internautas com imagens em que mostra um corpo de sonho. Desta vez, a atriz partilhou um vídeo em que surge a apanhar sol, de biquíni.

Através das redes sociais, a antiga moranguita partilhou mais um registo das férias na ilha Martinica, nas Caraíbas.

“Girls just wanna have sun”, escreveu Rita Pereira, na descrição do vídeo.