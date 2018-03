Nacional Vídeo: Rita Pereira arrasadora deixa fãs sem palavras Por

As férias de Rita Pereira em Fernando de Noronha, um arquipélago vulcânico no Brasil, têm feito as delícias dos seguidores da atriz. Desta vez, consideraram-na mesmo um arraso. Veja.

Acompanhada pelo namorado Guillaume Lalung no destino paradisíaco, Rita Pereira tem deixado os ‘fãs’ a suspirar com as suas publicações nas redes.

Depois de inúmeras fotos em biquíni, que realçam o seu corpo sensual e definido, a atriz voltou a arrasar com um vídeo onde surge a dançar uma música da qual se diz “viciada”.

Além dos comentários apaixonados dos seguidores, também Jessica Athayde reagiu ao vídeo da amiga, manifestando as suas “saudades”, tendo sido prontamente ‘confortada’ por Rita Pereira, “quase a chegar” a Portugal.

Veja o vídeo.

