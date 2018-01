Nas Redes Vídeo: Ricardo Araújo Pereira vira polícia da moda Por

Ricardo Araújo Pereira é, no dizer de João Miguel Tavares, o mais recente “polícia da moda” de Portugal, depois de o humorista ter criticado os sapatos que o primeiro-ministro usou… enquanto segurava uma enxada para ajudar a reflorestar o Pinhal de Leiria. Veja o vídeo.

“Ele levou uns sapatos com aquelas fivelinhas que, claramente, não são feitos para a plantação de sobreiros. Se fosse uma respeitável galocha…”, começou por explicar Ricardo Araújo Pereira.

Perante a gargalhada generalizada no estúdio do Governo Sombra, João Miguel Tavares – outro dos comentadores do programa – disse logo que se tratava do “polícia da moda Ricardo Araújo Pereira”.

“É ao contrário pois eu sou o polícia da lavoura”, referiu o humorista, explicando a sua ideia.

“O meu problema é que aquilo não faz pendant com a enxada. Essa é a questão.”

António Costa agarrou numa enxada, durante a semana, numa ação de sensibilização do país para a questão da reflorestação de Portugal.

