Mundo Vídeo: Revolta após envenenamento de 60 crianças em Moscovo Por

Quase 60 crianças foram envenenadas em Volokolamsk, na região de Moscovo (Rússia), alegadamente devido a uma fuga de gás ocorrida numa lixeira.

A população, que já contestava a lixeira de Yadrovo, saiu à rua em protesto depois de dezenas de crianças terem recebido assistência médica, devido a sintomas de envenenamento.

Dos 57 casos registados oficialmente até ao momento, cinco ficaram em internamento hospitalar

O ministro regional da Saúde, citado pela agência estatal RIA Novosti, adiantou que as crianças apresentavam náuseas e tonturas, com três delas a terem ainda várias irritações na pele.

Juntando casos suspeitos envolvendo adultos, o número de vítimas sobre para os 183.

As autoridades regionais não confirmaram a ligação entre os problemas de saúde e a lixeira, mas admitiram que foi registada uma fuga de gás na lixeira de Yadrovo.

Essa fuga ocorreu de noite e, segundo as autoridades, estava dissipada pela manhã.

No entanto, a população não ‘engoliu’ esta versão e saiu à rua em protesto, concentrando-se à porta do hospital onde as crianças estavam a ser tratadas.

Evgeny Gavrilov, governador da região de Moscovo, chegou a ser ‘apertado’ por alguns populares, quando apareceu para tentar amenizar os protestos.

Em fevereiro, chegou a ser emitido um estado de emergência em Volokolamsk devido a uma fuga de gás na lixeira de Yadrovo.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar