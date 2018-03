Desporto Vídeo: Reveja a primeira hora do Clássico Por

O cronómetro marca a hora de jogo no clássico desta sexta-feira, com o FC Porto em vantagem sobre o Sporting, por 2-1. Veja os casos e os golos da partida.

Após uma entrada forte do FC Porto, com Marega a ser a personificação da enchente no Estádio do Dragão, o Sporting equilibrou as contas com Bruno Fernandes a assumir a batuta da turma de Jorge Jesus.

O marcador ainda mostrava uma igualdade sem golos quando o juiz da partida, Artur Soares Dias, foi obrigado a recorrer às imagens para ajuizar um lance na grande área portista, com o Sporting a pedir grande penalidade sobre Doumbia.

Dissipadas as dúvidas, o FC Porto cavalgou rumo às redes de Rui Patrício, tendo chegado ao primeiro tento aos 28 minutos, fruto de um golo de Marcano após assistência de Herrera.

Aquilo que parecia um revés na estratégia do leão acabou por se verificar numa ‘aposta ganha’. Doumbia foi forçado a abandonar o relvado por lesão, com Rafael Leão a entrar em campo e a restabelecer a igualdade dois minutos depois, a escassos segundos do apito para o descanso.

A entrada do FC Porto na segunda metade traduziu-se em golo aos 49 minutos, com Brahimi a dar o melhor seguimento a uma bola de Gonçalo Paciência.

O jogo continua a decorrer, estando agora nos 62 minutos, com o FC Porto em vantagem, por 2-1.