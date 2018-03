Nas Redes Vídeo: Relato hilariante do golo de Bernardo Silva Por

Bernardo Silva abriu a caminhada vitoriosa do Manchester City no terreno do Arsenal e Benjamin Mendy, que se encontra a recuperar de lesão e tem desfalcado a turma de Guardiola, assistiu ao jogo em casa e fez um relato hilariante do remate certeiro do internacional português.

Tudo começou numa arrancada impressionante do alemão, que deixou vários adversários pelo caminho até que entregou a bola em Bernardo Silva.

O jogador formado no Benfica aplicou um remate em arco de pé esquerdo e não deu hipótese de defesa a Petr Cech.

“Penso que me deram espaço a mais. Foi uma grande jogada do Leroy Sané no lado esquerdo. Depois fiquei com espaço para o pé esquerdo, desviei a bola e rematei”, explicou Bernardo Silva sobre o golo.

Veja o vídeo:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar